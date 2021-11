Dit is dus de verklaring waarom STVV in foeilelijke outfit aantrad tegen KV Mechelen

STVV speelde zaterdag tegen KV Mechelen in een toch wel opgemerkte outfit. De Truienaars hadden een zwart shirt met blauwe broek aan en daar hadden veel fans op sociale media toch wel iets op aan te merken. Maar het was niet hun keuze...

Normaal gezien had STVV in volledig zwarte outfit willen aantreden, maar dat werd afgewezen door de Pro League. “Er kon verwarring ontstaan, omdat KV Mechelen ook in zwarte broek wilde aantreden”, verklaart Valère Stevens, de verantwoordelijke voor de teamkledij bij STVV, in HBvL. “Het was nochtans onze bedoeling om volledig in het zwart te spelen."

"We hebben dan maar voor de blauwe broek van onze thuisuitrusting gekozen. In tegenstelling tot de meeste andere ploegen beschikken we maar over twee outfits, dus moeten we in een geval als dit improviseren.”