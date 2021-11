Knap! Nieuw bezoekersrecord in Belgische stadions!

Nu de coronacrisis zo goed als achter de rug is en de supporters sinds dit seizoen weer kunnen terugkeren naar de stadions werd er afgelopen weekend een record gebroken.

De coronacrisis heeft nog steeds invloed op de voetbalsupporters. Ondanks dat het ergste achter de rug lijkt te zijn, moeten supporters een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen bij het betreden van het stadion. Dat lijkt geen probleem te zijn voor de fans, die massaal de weg naar het stadion terugvinden. Afgelopen weekend werd er zelfs een record gebroken.

Maar liefst 87.696 mensen woonden afgelopen weekend een wedstrijd bij in de Jupiler Pro League, en dat is een record. Club Brugge - Standard trok zelfs 26.305 supporters naar het stadion. Ook op Antwerp, Genk en KV Mechelen zaten er meet dan 10.000 mensen op de tribunes. Benieuwd of dit record dit seizoen nog eens zal verbroken worden.