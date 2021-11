Kevin De Bruyne ziet in het WK van 2018 een enorme gemiste kans

Kevin De Bruyne was afgelopen donderdag te gast bij de voetbalpodcast MIDMID en daarin had hij het onder andere over de Rode Duivels en de gemiste kans in 2018.

In het gesprek werd aan De Bruyne gevraagd of hij nog steeds achter zijn uitspraak staat dat de Rode Duivels geen 22 toppers hebben. "We moeten toegeven dat onze ploeg niet zo sterk is als Frankrijk en Engeland", zei De Bruyne, "We zijn al enkele spelers kwijtgeraakt de afgelopen jaren en dan is het moeilijker om te winnen van topploegen."

"2018 was het moment om te winnen", zei De Bruyne die eraan toevoegde dat hij het raar vond om na dat WK te vieren op de Grote Markt in Brussel. "Dat was raar, want we hadden niet gewonnen." Verder sprak hij ook zijn toekomstplannen bij de Rode Duivels uit. De Bruyne zei dat hij 100 caps wil halen bij de nationale ploeg. "Als ik fitter was geweest, had ik er nu al meer dan 100 gespeeld."