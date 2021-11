Iniesta neemt het op voor zijn maatje: "Xavi zal Barcelona weer op de rails krijgen"

Xavi heeft als nieuwe trainer van Barcelona door de interlandbreak wat meer tijd om zijn filosofie door te duwen bij de spelers.

Een opdracht die wel zal lukken volgens zijn voormalige ploeggenoot Iniesta. Samen met Xavi vormde hij jarenlang het beste middenveld ter wereld bij Barcelona. Bij Catalunya Radio wisten ze Iniesta te strikken om enkele vragen te stellen.

"Hij heeft de ideale persoonlijkheid als trainer van Barcelona. Hij kan verbinden maar weet ook wat hij wil. Xavi heeft al heel wat meegemaakt in het voetbal en weet precies hoe de voetbalwereld in elkaar zit. Ik denk dat hij dit Barcelona opnieuw op de rails zal krijgen", is Iniesta lovend.

Bij zijn vorige ploeg Al-Sadd was het Xavi alleszins al gelukt om een goede ploeg neer te zetten. Volgens insiders was Al-Sadd een geoliede machine in de Qatarese competitie.