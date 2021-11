Van showbeest naar assistenkoning, de transformatie gebeurde bij Zulte Waregem: "Ik wou eigenlijk show geven"

Jean-Luc Dompé speelt al zes jaar in België, maar bij Standard en Gent kon hij het niet waarmaken. Bij Zulte Waregem hebben ze hem wel efficiënt gekregen. In die mate zelfs dat hij met negen stuks aan de leiding staat in het assistenklassement.

“Ik ben gegroeid en beslissender geworden”, zegt hij in Krant van West-Vlaanderen. “Dat was voorheen mijn grote probleem, wat mijn coaches mij verweten: ik was te weinig beslissend. Sinds ik bij Zulte Waregem ben, wordt daar veel op gewerkt: scherper zijn in de laatste meters, mijn acties afmaken, proberen een assist te geven of zelf te scoren, hoekschoppen afdwingen, gevaarlijk en echt belangrijk zijn. In plaats van voetbal te spelen een echt competitiebeest zijn, vooral daar maakte ik veel vooruitgang in.”

Daar werd op gehamerd op training. "Nu slaag ik er beter in om mijn koelbloedigheid te bewaren en de beste oplossingen te vinden. Wanneer ik vroeger de bal kreeg, begon ik meteen aan een actie, ook als er drie tegenstanders voor mij stonden. Daardoor verloor ik veel ballen én veel energie. Ik wou eigenlijk show geven."

"Ik groeide op in Parijs en daar krioelt het van de goeie spelers. Op straat en in het futsal leerde ik provoceren en spektakel brengen. Dat is hoe ik ben beginnen voetballen: je laten opmerken tussen al die goeie spelers door acties te maken. Ronaldo was ons idool. We wilden zijn zoals hij.”