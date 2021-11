🎥 Argentinië heeft WK-ticket nagenoeg beet dankzij fraaie treffer Di Maria

Zaterdagnacht won Argentinië met het kleinste verschil op het veld van Uruguay. Een vroeg doelpunt van Angel Di Maria volstond voor een driepunter voor de Albiceleste.

Na amper zeven minuten zat Argentinië al op rozen op bezoek bij Uruguay. Paulo Dybala ontfutselde de bal en bediende Angel Di Maria. De aanvaller van PSG deponeerde de bal vanuit stand loepzuiver in de verste winkelhaak.

⚽ Eliminatorias #Qatar2022



🇺🇾 🇦🇷 La zurda marca registrada de Di María clavó el 1 a 0 para Argentina



🎥 @TV_Publica pic.twitter.com/Z1i8rqpCU1 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 12, 2021

Lionel Messi, nog maar pas hersteld van een blessure, mocht het slotkwartier volmaken.

Dankzij de overwinning is Argentinië nagenoeg zeker van een WK-ticket voor Qatar. In de CONMEBOL-kwalificatie geven de eerste vier plaatsen recht op een ticket, het nummer vijf heeft een herkansing in een intercontinentale play-off.

Stand

1. Brazilië 12-34

2. Argentinië 12-28

3. Ecuador 13-20

4. Chili 13-16

5. Colombia 13-16

6. Uruguay 13-16

7. Peru 13-14

8. Paraguay 13-12

9. Bolivia 13-12

10. Venezuela 13-7