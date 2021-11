Manchester United blijft aandringen om ex-trainer van Ronaldo binnen te halen

Manchester United is nog steeds op zoek naar een coach om Ole Gunnar Solskjaer op te volgen in de Premier League.

United heeft daarbij vooral zijn zinnen op Zinédine Zidane gezet. Volgens The Times is dit de enige optie die Manchester zelf ziet zitten.

Vooral het feit dat de Fransman al samenwerkte met Cristiano Ronaldo en Raphaël Varane zouden motieven zijn om Zidane te overhalen de job aan te nemen. Ronaldo zou de factor moeten zijn om Zidane over de streep te halen.

Zidane is op dit moment vrij, maar het is maar zeer de vraag of hij de job wel ziet zitten. Bij Real Madrid speelde hij met twee titels en twee bekers, maar ook drie keer de Champions League, een heel mooi palmares bij elkaar.