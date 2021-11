🎥 Louis Van Gaal tot tranen toe bewogen: "Spelers en staf wilden dat ik bleef" & "dan is het finito voor mij"

Zondag kwam Nederlands bondscoach Louis Van Gaal ten val met de fiets. De schade bleek enorm: een breukje in de heup, waardoor Van Gaal de pijn verbijt in een rolstoel.

"Goed", antwoordde Van Gaal aarzelend toen de NOS-reporter vroeg hoe het met hem ging. "Gelukkig heb ik mijn lichaam niet nodig tijdens het coachen. Mijn brein is nog scherp. Prettig is het zeker niet. Elke beweging doet pijn, vandaar dat ik in een rolstoel zit."

Je kan je dan ook de vraag stellen in hoeverre het verantwoord is om bij het team te blijven. "De jongens en de staf wilden dat ik bleef... Nou, dan doe ik dat", zei een tot tranen toe bewogen Louis Van Gaal. "Eigenlijk zegt dat alles over onze groep."

Ondanks de emoties verloor Louis Van Gaal de orde van de dag niet uit het oog. Oranje kan zich tegen Noorwegen geen misstap veroorloven. "Als we ons niet plaatsen is het finito voor mij, natuurlijk wil er dan graag bij zijn", besluit hij.