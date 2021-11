Barcelona overweegt een vertrek van één van hun sterkhouders

Om terug in financieel veilig water te komen overweegt Barcelona om één van hun sterkhouders te verkopen.

Barcelona overweegt om Frenkie de Jong te verkopen, zo claimt de Spaanse journalist José Álvarez in het programma El Chiringuito. De Catalanen denken een fors bedrag te kunnen opstrijken met het vertrek van 24-jarige middenvelder, iets dat bijzonder welkom is in de huidige penibele financiële situatie.

Barcelona gaat ervan uit dat er nog altijd veel belangstelling zal zijn voor De Jong, gezien zijn leeftijd en potentie. Bovendien heeft hij in Catalonië nog een contract tot medio 2026, waardoor er een fors bedrag voor hem kan worden gevraagd. De Jong speelde sinds hij in 2019 voor 86 miljoen euro werd overgenomen van Ajax 106 wedstrijden voor Barcelona.