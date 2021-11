Zwitserse bondscoach krijgt automatische contractverlenging door WK-ticket

De Zwitserse bondscoach Yakin krijgt automatisch een nieuw contract tot 2024 na de rechtstreekse kwalificatie voor het WK.

Murat Yakin blijft tot 2024 de bondscoach van Zwitserland. Dat liet hij zelf weten na de zege tegen Bulgarije.

"De kwalificatie maakt alles duidelijk. Dit was altijd ons plan. Murat Yakin zal tot 2024 Zwitsers bondscoach blijven", zei Pierluigi Tami, de sportief directeur van de Zwitserse bond, na afloop van de match tegen Bulgarije.

Yakin was pas sinds vorige zomer coach van Zwitserland. Er werd in de zeven interlands geen enkele keer verloren. Italië kwam in de groep van Zwitserland niet verder dan 0-0 in Noord-Ierland en moet barrages spelen.