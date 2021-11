📷 Miralem Pjanic gepakt in nachtclub met waterpijp en uit Bosnische selectie gezet

De carrière van Miralem Pjanic is sinds zijn transfer naar Barcelona volledig aan het mislukken. Na een lastig begin van de competitie bij Besiktas werd hij ook uit de Bosnische selectie gelaten doordat hij gepakt werd met een waterpijp en drank.

Het verhaal van Miralem Pjanic is een zeer triest verhaal. De Bosnische middenvelder die tussen 2016 en 2020 een geweldige periode kende bij Juventus speelt nu op uitleenbasis in Turkije bij Besiktas. In september 2020 plukte Barcelona Pjanic weg bij De Oude Dame, maar overtuigen deed hij nooit in Spanje. Daardoor kozen de Catalanen ervoor om de Bosniër voor een jaartje te stallen bij Besiktas. Maar ook op internationaal vlak zit Pjanic in de problemen... .

Bosnië sloot gisteravond de kwalificatiecampagne voor het WK af met een thuisnederlaag tegen Oekraïne. Ze eindigden pijnlijk vierde in hun groep en zo lijkt een groot toernooi er ook de komende jaren niet meer in te zitten. Pjanic werd uit de selectie gelaten voor die laatste wedstrijd en riskeert zelfs disciplinaire maatregelen nadat foto's van de avond voor de wedstrijd tegen Finland openbaar gemaakt werden.

Miralem Pjanic a été écarté de l'équipe nationale de la Bosnie.



Auteur d'une mauvaise performance lors de la défaite contre la Finlande samedi dernier, il a été aperçu en train de fumer la chicha et boire de l'alcool la veille du match... pic.twitter.com/UGbLZdjoze — Vines Foot (@VinesFoot) November 17, 2021

Op de foto's is te zien hoe Miralem Pjanic aan het drinken is terwijl hij een waterpijp zit te roken, en dat op de dag voor de wedstrijd. Onacceptabel, vonden de fans en de trainer van Bosnië. Zeker ook omdat Pjanic tegen Finland een slechte partij speelde en al na 66 minuten naar de kant gehaald werd onder boegeroep van de fans. Komt het nog goed met de 103-voudige international?