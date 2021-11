Rode Duivels, Servië en Denemarken vs Italië, Zweden en IJsland

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. We maken voor de gelegenheid een uitstapje naar het interlandvoetbal.

TOP

Servië

De verrassing op het WK vanuit de Europese kwalificaties moet misschien toch wel Servië zijn, dat zich op de slotspeeldag wist te plaatsen door te winnen in Portugal.

De vreugde was navenant, zeker de rol van ex-Anderlechtspeler Mitrovic was ook nog eens een extra leuk pigment.

Rode Duivels

Er is de nodige kritiek en het spel was niet altijd even flitsend, maar ook in deze campagne werd nooit getwijfeld aan kwalificatie.

© photonews

Van alle groepen waarin amper vijf landen zaten hebben de Belgen het beste doelsaldo en in diverse matchen toch wel wat indruk gemaakt zonder een écht zwak broertje dus.

Denemarken

Ze waren al de revelatie van het laatste EK afgelopen zomer en ook in de WK-kwalifcatiecampagne ging Denemarken als een speer.

De laatste match in Schotland was helemaal overbodig en werd verloren, maar ondanks dat staat er nog steeds een doelsaldo van 30-3 en een rapport van 27 op 30 op het scorebord.

FLOP

Italië

De Europese kampioen is nog niet zeker van het WK. Twee keer gelijkspelen tegen Zwitserland is geen schande.

Ook tegen Bulgarije thuis en in de slotmatch op Noord-Ierland niet winnen? Dat is alweer wat minder vergeefbaar. Het zal via de play-offs moeten.

Zweden

Zlatan Ibrahimovic is er net als Cristiano Ronaldo tot op heden nog niet bij op het WK in Qatar. We kunnen enkel hopen dat ze in de play-offs niet opnieuw tegen elkaar uitkomen.

De Zweden leken nochtans op weg om voor een stunt te gaan zorgen door Spanje uit te schakelen, maar op de voorlaatste speeldag werd verloren in Georgië en dat werd tegen La Rioja niet meer hersteld.

IJsland

Wat hebben we er de IJslanders graag bij op een groot toernooi. Voor de sfeer en voor de strijdkracht. Maar daar was de voorbije campagne weinig van te merken.

In een groep met Duitsland is groepswinst altijd lastig, maar ook na landen als Noord-Macedonië, Roemenië en Armenië eindigen is toch nog iets anders in vergelijking met de vorige campagnes.