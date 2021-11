Voorzitter Barcelona laat fans dromen van terugkeer... Messi én Iniesta

Dani Alves is terug bij Barcelona en voorzitter Joan Laporta heeft de deur opengezet voor nog meer spectaculaire comebacks. Zo liet hij de fans dromen van een terugkeer van zowel Lionel Messi als Andrès Iniesta.

Na de veelbesproken transfer van Messi naar PSG leken alle bruggen opgeblazen, maar sinds kort gaan er al geruchten over een mogelijke terugkeer, die de Argentijn zelf zou zien zitten. En Laporta staat daar niet weigerachtig tegenover.

"Het is gebeurd met Dani, die terecht aangaf dat leeftijd maar een getal is. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar beide spelers zijn nog actief", doelde Laporta op Iniesta en Messi. "Wij denken altijd aan ze, je weet het maar nooit in het leven."