Baas Referee Department ziet positieve evolutie: " Ik ben verbaasd over het geleverde werk van al onze arbiters"

Het Referee Department legt elke maand een overlegmoment met de pers in om de prestaties en de veranderingen bij de scheidsrechters te bespreken. Bertrand Layec, onze scheidsrechtersbaas, is positief over de voorbije weken.

Layec heeft het scheidsrechterskorps geprofessionaliseerd. Daar zouden nu de vruchten van geplukt worden. "We komen op het punt dat we onze manier van arbitrage kunnen opleggen. Er is een zekere coherentie, ook al blijft dat soms lastig. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat er een positieve evolutie is. Het kan altijd beter, bijvoorbeeld als het gaat over het lezen en aanvoelen van het spel en van de fouten en de reacties van coaches, maar over het algemeen ben ik tevreden over mijn groep", aldus de Fransman.

Er komen ook jonge, talentvolle scheidsrechters bij, zoals Arthur Denil (24) en Lothar D'Hondt (27). “We zitten in een interessante dynamiek”, aldus Layec. “Deze generatie werkt samen, zonder dat er iemand achterblijft. Iedereen is op de trein gesprongen en ik ben verbaasd over het geleverde werk van al onze arbiters.”