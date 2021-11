'Solksjaer mag seizoen uitdoen bij Manchester United omdat... twee potentiële opvolgers pas in juli kunnen overnemen'

Ole Gunnar Solksjaer zit op de schop bij Manchester United. Momenteel is het afwachten of de coach het seizoen mag uitdienen op Old Trafford of eerder zijn C4 krijgt opgestuurd. Al lijkt het vooral die eerste optie te gaan worden.

Manchester Evening News meldt dat de dagen van Ole Gunnar Solksjaer bij Manchester United geteld zijn. The Red Devils willen de coach echter op het einde van het seizoen naar de uitgang begeleiden. En dat heeft alles te maken met zijn opvolging. Brendan Rodgers en Erik ten Hag zijn de topkandidaten om aan de slag te gaan in het Theatre of Dreams. Beide heren zijn momenteel aan de slag bij respectievelijk Leicester City en AFC Ajax. En beide heren zullen de overstap dan ook ten vroegste na het seizoen maken.