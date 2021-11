Frenkie De Jong in belangstelling van Premier League-club

De Jong heeft het moeilijk bij Barcelona. De international staat wel in de basisploeg, maar krijgt veel kritiek. Als er een mooi bod komt zoals dat van Manchester City, kan het zijn dat hij vertrekt.

Door de financiële situatie van Barcelona is de deal ook heel interessant voor de Catalanen. De Jong werd gehaald voor 65 miljoen pond dus Barca zou winst maken ondanks zijn zwakke prestaties.

Barcelona are reportedly ready to sell Frenkie De Jong to Man City for around £75m pic.twitter.com/NOp87NwVeF