Lukaku nog niet klaar om te spelen: "Hij legt zichzelf veel druk op"

Romelu Lukaku kan dit weekend nog niet meespelen met Chelsea tegen Leicester City. De Rode Duivel is nog niet helemaal hersteld.

Het was trainer Thomas Tuchel die op zijn persconferentie het nieuws over Romelu Lukaku bracht. “Romelu is nog out voor het duel tegen Leicester morgen. Hij staat wel heel dicht bij training met het team", aldus Tuchel.

Tuchel hoopt dat Lukaku vanaf zondag de groepstrainingen kan hervatten. Het is uitkijken of hij er volgende week tegen Juventus in de Champions League en tegen Manchester United in de competitie al kan bij zijn.

“Het enige wat ik nu kan zeggen, is dat we er alles aan doen om hem zondag op de groepstraining te krijgen. Als alles perfect loopt, dan kan hij tegen Juve in de selectie zitten en op de bank beginnen. Maar het is afwachten. Ik wil geen druk op hem leggen, dat doet hij zelf al genoeg. We gaan niet ‘rushen’. We nemen zijn herstel serieus, zoals altijd. We zullen overleggen met de dokters, fysio’s en met de speler zelf. Pas maandagavond beslissen we of hij in de selectie zit voor Juve.”