Borussia Dortmund komt tot op één punt van Bayern München na nipte overwinning tegen Stuttgart

Borussia Dortmund is er deze middag in geslaagd om tot op één punt van Bayern München te komen in het klassement. De Duitse topclub haalde het namelijk met 2-1 van Stuttgart dankzij een doelpunt van Marco Reus in het absolute slot.

Dortmund kende een lastige eerste helft tegen Stuttgart. Beide ploegen kwamen voor de rust ook niet tot scoren, maar in de tweede helft lukte het wel voor de thuisploeg. De Nederlander Malen kon Dortmund namelijk op voorsprong zetten. Lang stond de voorsprong echter niet op het bord, want nog geen tien minuten later zorgde Massimo voor de gelijkmaker. Lang leek de wedstrijd op 1-1 te eindigen, maar Marco Reus dacht er anders over. Hij zorgde voor de 2-1 in het absolute slot en zo komt Dortmund tot op één punt van Bayern München in het klassement.