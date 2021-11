Manchester United heeft zelfs al tussenpaus: technisch directeur moet de ploeg tijdelijk overnemen

Na de zware nederlaag tegen Watford is het lot van Ole Gunnar Solskjaer bekend: hij wordt vandaag ontslagen. Manchester United speelt dinsdag echter al tegen Villarreal in de Champions League en daar moet dus iemand aan het roer staan. Die tussenpaus is intussen zelfs al gelekt.

Darren Fletcher, de technisch directeur van de club, zal samen met assistent Carrick tijdelijk de ploeg onder zijn hoede nemen. Fletcher, tussen 2003 en 2015 verdedigende middenvelder bij Man U, werd zeven maanden geleden binnengehaald als technisch directeur, maar zal nu zijn managercapaciteiten moeten laten zien. United gaat intussen op zoek naar een grote naam, die de club in korte tijd op de rails kan krijgen. Man U verloor vijf van zijn laatste zeven competitiematchen en is in vrije val. In de Champions League behaalden ze zeven punten in hun groep, maar Villarreal en Atalanta kunnen nog over hen wippen.