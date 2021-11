Imke Courtois doet voorstel voor Hazard, maar dat lijkt onmogelijk

Na de WK-kwalificaties is iedereen weer blij terug bij zijn club te zijn, al blijft het verhaal voor Eden Hazard bij Madrid toch moeilijk.

De Rode Duivel maakte tegen Estland geen al te goede indruk en tegen Wales speelde hij zelfs helemaal niet mee.

"Ik maak me eigenlijk wel ongerust over Hazard," vertelt Courtois in De Zondag. "Het wordt een beetje schrijnend om te zien. Niemand twijfelt aan zijn kwaliteiten. Maar het is nu al twee jaar de processie van Echternach. Eén stap vooruit en dan weer twee achteruit."

Courtois stelt Chelsea als alternatief voor, maar Tuchel staat helemaal niet te wachten op de Rode Duivel, zo liet hij al weten. Omdat Hazard niet past in zijn spelconcept.