Klopp en Arteta zwaar in de clinch na gele kaart: "Ik word ziek van momenten zoals deze"

Het ging er zaterdag tijdens de match tussen Liverpool en Arsenal (4-0) bitsig aan toe tussen Jürgen Klopp en Mikel Arteta. Beide trainers gingen in de clinch na een fout van Sadio Mané op Takehiro Tomiyasu.

Mané zou een elleboog hebben uitgedeeld aan de Japanner en kreeg daarvoor geel. Klopp was het daar absoluut niet mee eens en het leidde tot een verhitte discussie met Arteta, waarbij de twee zelfs uit elkaar moesten gehouden worden.

Achteraf minimaliseerden ze het gebeuren natuurlijk. "Er gebeurde niets", zei Klopp bij Sky Sports. "Twee spelers gingen de lucht in en raakten elkaar niet, tenminste niet zodanig dat het een overtreding was. De bank van Arsenal sprong op. Het leek wel alsof iedereen het een rode kaart vond, maar er was echt geen contact."

"Ik word echt ziek van deze momenten, waarbij iedereen het op Sadio heeft gemunt. Natuurlijk is hij een fysieke speler die harde overtredingen maakt. We moeten Sadio er tegen Atlético ook al uithalen omdat ze wilden dat hij een gele kaart kreeg. De scheidsrechter deed het goed in de situatie, ik verdiende een gele kaart. Het was niet oké wat ik zei. Het gebeurde in het heetst van de strijd."

Arteta reageerde kalm op zijn persconferentie. "Hij verdedigde zijn team, ik verdedigde mijn team, meer is het niet. Na de wedstrijd heb ik hem gefeliciteerd, dit soort momenten blijft op het veld."