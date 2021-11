Opvallend: manager die ontslagen werd bij Newcastle wil interim-manager worden van Manchester United

Heel wat namen doen de ronde om de nieuwe manager te worden van Manchester United. Met Steve Bruce is daar nu ook een bizarre naam bijgekomen. Bruce werd eerder dit seizoen nog ontslagen bij Newcastle United.

Het lukte Steve Bruce niet om Newcastle United dit seizoen op het rechte pad te krijgen en dus werd er door het bestuur beslist om de manager de laan uit te sturen. Bruce blijft echter ambitieus, want hij heeft al een nieuwe job op het oog.

Volgens The Athletic zou Steve Bruce namelijk de nieuwe interim-manager van Manchester United willen worden. Hij gelooft dat hij de kleedkamer van de Engelse topclub kan stabiliseren. Of het bestuur van Manchester hier ook zo over denkt, is nog maar de vraag.