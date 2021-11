'Gisteren nog hoerastemming, maar ondertussen is het volgende probleem rond Brugs stadiondossier opgedoken'

Door het akkoord tussen Club Brugge en Cercle Brugge leek blauw-zwart stilaan te mogen dromen van de eerste spadesteek voor het nieuwe stadion. Ondertussen is er al een nieuw probleem opgedoken.

Al moet het gezegd: onverwacht is het niet. Belanghebbende partijen hebben nog tot zondagavond om bezwaar in te dienen tegen de Omgevingsvergunning van het stadion. Dat is inmiddels gebeurd.

Het Laatste Nieuws weet dat een buurtbewoner zich alvast niet kan vinden in de bouw van de nieuwe voetbaltempel. Bovendien zal ook het Buurtcomité voor zondag nog een boek met bezwaren neerleggen.

Geen verrassing, wél vertraging

Onverwacht zijn die bezwaren niet, maar Club Brugge deed er de voorbije maanden alles aan - tot info-avonden en aanpassingen aan de plannen - om deze situatie te vermijden. Het is onvermijdelijk dat er opnieuw enkele maanden extra vertraging is bijgekomen.