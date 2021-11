Deschacht zet puntjes op de i: "Mensen die Kompany in vraag stellen kennen helemaal niets van voetbal"

Vincent Kompany staat ter discussie bij RSC Anderlecht. Het paars-witte management zet de coach dan wel uit de wind, maar de Brusselaars hebben dringend punten nodig. Voor Olivier Deschacht is een ontslag niet aan de orde.

"Mensen die Vincent Kompany in vraag stellen kennen helemaal niets van voetbal”, windt Olivier Deschacht er in Het Nieuwsblad geen doekjes om. “Het voetbal van RSC Anderlecht is goed, er is intensiteit en de balcirculatie is aanwezig.”

Het boegbeeld van paars-wit heeft dan ook raad voor het Brusselse management. “Het domste wat je nu kan doen is Kompany ontslaan. Al wordt de druk om een resultaat te halen nu héél groot. Het zou zelfs niet slecht zijn om eens 0-1 te winnen met lelijk voetbal.”