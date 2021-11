Ondanks financiële malaise herleeft Moeskroen op het veld: "Dit is meer dan een stuiptrekking"

Na 2 op 24, een trainerswissel én een lege schatkist leek Moeskroen een vogel voor de kat in 1B. Vier speeldagen en tien op twaalf later zijn Les Hurlus aan een opmerkelijke opmars bezig. Voetbalkrant.com sprak hierover met Leuvenaar Nick Gillekens, het sluitstuk van Moeskroen.

Nick, vrijdag gingen jullie verdiend met 0-2 winnen op het veld van Waasland-Beveren. Wat betekende deze zege voor de spelersgroep?

Gillekens: "We hadden het moeilijk in het openingskwartier, maar we hebben getoond dat alle neuzen in dezelde richting staan en vormden een goed blok. Na de lastige openingsfase hebben we heel veel kansen gehad, waardoor we de zege dan ook zeker niet gestolen hebben. Als ploeg hebben we onderstreept dat we de ingeslagen weg van de laatste weken willen doortrekken. Dit is meer dan zomaar een stuiptrekking."

Hoe verklaar je de dramatische competitiestart van Moeskroen? Jullie pakten als degradant uit de Jupiler Pro League amper 2 op 24, wat uiteindelijk leidde tot het ontslag van Enzo Scifo.

Gillekens: "Op papier zijn we wellicht het team met de grootste namen in 1B, maar het kwam er echt niet uit in de eerste tien wedstrijden. Daarbij mag je wel niet vergeten dat we helemaal opnieuw moesten beginnen, nadat met de grove borstel door de kern werd gegaan in het tussenseizoen. Heel veel nieuwkomers arriveerden ook pas erg laat, het is normaal dat zoiets tijd vraagt."

Schoot Enzo Scifo in die moeilijke periode tekort als coach?

Gillekens: "Dat is moeilijk te zeggen. Weet je, elke trainer heeft zijn manier van werken. De spelers deden wat hij van ons verlangde. Hij werd ook niet geholpen door de omstandigheden... Hij kon pas heel laat aan een ploeg beginnen smeden en daarnaast kregen we nog af te rekenen met een coronaplaag, waardoor Scifo elke week moest sleutelen aan het elftal. Van automatismen was er nauwelijks sprake."

Organisatie

Sinds José Jeunechamps eind oktober overnam, pakten jullie tien op twaalf. Wat is zijn succesrecept?

Gillekens: "Jeunechamps was tot eerder dit seizoen bij Moeskroen actief als assistent-trainer, dus we kenden zijn manier van werken. Ik denk dat zijn grootste verdienste is dat hij het defensieve compartiment op punt heeft gesteld. We staan veel beter in organisatie. Ook offensief begint het te werken. We krijgen veel kansen en boeken veel progressie. Ik hoop en denk dat we net op tijd wakker zijn geschoten. We staan maar op vijf punten van de tweede uit het klassement, he."

Ook voor jou persoonlijk was de komst van Jeunechamps een zegen. Sinds zijn komst krijg je de voorkeur op de ervaren Parfait Mandanda. Je bedankte met drie clean sheets op rij.

Gillekens: "Dat is heel leuk, zoiets bezorgt je als keeper een fijn gevoel en veel vertrouwen. In het begin van het seizoen werd er gelachen met ons. Nu staat er iets en het levert resultaten op."

Uitblijven van loon: "Vervelend, maar komt in orde"

Dat jullie het de voorbije weken zo goed doen op het veld, is des te opvallender als je weet dat jullie nog steeds wachten op jullie loon. Hoe moeilijk is dat als voetballer?

Gillekens: "Ik zou liegen als ik zeg dat het leuk is. Het is zelfs vervelend, ook wij moeten betaald worden voor het werk dat we leveren. Gelukkig beschikt dit Moeskroen over een heel sterke groep. Mentaal heeft iedereen de klik gemaakt. We hopen dat dit ons sterker zal maken en ons een boost kan geven voor de rest van het seizoen. Vanaf drie dagen voor de wedstrijden tegen Waasland-Beveren ging het geen seconde meer over het uitblijven van de lonen."

Werd er intussen al gecommuniceerd wanneer de achterstallige lonen zouden betaald worden?

Gillekens: "Vandaag (dit gesprek vond maandag plaats, nvdr) werden de lonen niet gestort. Het bestuur heeft ons op het hart gedrukt dat alles in orde gebracht ging worden deze week. Nogmaals, leuk is het niet, maar echt zorgen maak ik me niet. Ook vorig jaar is het uiteindelijk in orde gekomen. Binnen de club wordt daar transparant over gecommuniceerd."