'Mathematisch kan het nog', wisselvallig Antwerp gaat wedstrijd van laatste kans in: "STVV was gewoon onze dag niet, aan de mentaliteit zal het niet liggen"

Als er één voorop zal gaan in de strijd morgen is het Ritchie De Laet wel. De ervaren verdediger wil de Europa League absoluut niet afsluiten zonder een driepunter: "'t Is ook niet meer van rekenen, we weten waar we voor staan."

"We weten wat we moeten doen en dat is winnen", haalde De Laet de schouders op. "We moeten punten pakken, er is geen keuze. Of we daardoor meer bevrijd gaan voetballen? Je gaat altijd om te winnen. Misschien is dat wel bevrijdend. Zeker de laatste twintig minuten weet je dat er nog weinig keuze zal zijn."

Gaat Antwerp dan de kaart van de aanval trekken. Zoals vaker in de Europa League worden zowel Michael Frey als Ally Samatta aan de aftrap verwacht. "Vol voor de aanval? (schudt het hoofd) Nee, dat kan je ook niet doen hé. Er valt wel niet veel meer te rekenen, maar je kan dat niet vanaf minuut 1 doen."

Antwerp heeft nog geen winstpartij geboekt dit seizoen in Europa, terwijl ze vorig seizoen 12 op 18 pakten in de groepsfase. "De honger is er nog altijd hoor. Zolang het nog mogelijk is, gaan we er alles aan doen. Dat is bij iedereen in de groep hetzelfde. Aan de mentaliteit zal het niet liggen."

Ik heb het gevoel dat we in die drie eerste matchen iedereen aan konden

Toch zijn daar vragen bij als we de match tegen Anderlecht zagen en dan die tegen STVV. "Die twee matchen kan je niet naast elkaar leggen", meent De Laet. "Je kan wel excuses zoeken, maar de conclusie is dat het gewoon onze dag niet was. Als we daar vroeg scoren uit die eerste kans was het een heel ander gegeven. En we hadden nog kansen, maar ze wilden er niet in."

Antwerp zal wel uit een ander vaatje moeten tappen, want de wisselvalligheid blijft groot. Ook Fenerbahçe was zo'n complete off day. "Hoe het gebeurt, maakt niet uit. Het vertrouwen is nog altijd groot. Ik heb ook het gevoel dat we in die eerste drie matchen zo goed als iedereen aan konden. Het hangt allemaal af van de details", besloot De Laet.