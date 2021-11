Filip Joos erg streng: "Nu zie je waarom het niet gelukt is bij Liverpool"

Club Brugge staat voor de match van de waarheid in de Champions League. Een puntje tegen Leipzig en Europese overwintering is een feit. Maar net nu zit blauw-zwart in een dipje. Of is er meer aan de hand?

"De dip van Club Brugge is al langer bezig dan deze weken", aldus Filip Joos in 90 Minutes. "Eigenlijk al van de play-offs van vorig seizoen. Dat ze alles op Europa zetten dit seizoen? Dat is eigenlijk een non-argument." Liverpool Ook doelman Mignolet deelt nu in de malaise volgens Joos: "Je moet het er wel bij zeggen: Mignolet kost hen de voorbije twee speeldagen vier punten." "Ik vind dat Mignolet al vaker getoond heeft dat hij op Belgisch niveau een topkeeper is, maar je moet ook durven zeggen dat het net te weinig is voor het topniveau. Nu zie je waarom het bij Liverpool niet gelukt is."





