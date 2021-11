Analist ziet malaise bij Club Brugge: "Voor het bestuur is dit slikken"

Club Brugge had grote ambities in Europa, maar na het fiasco tegen Leipzig is al het optimisme ver weg.

Club Brugge wou dit seizoen, zelfs met een heel zware poule, van zich laten horen in Europa. “Na de eerste twee wedstrijden leefde men op een wolk. Iedereen dacht dat blauw-zwart een stap vooruit had gezet op internationaal niveau. Ze slaagden erin om moeilijke wedstrijden tegen betere tegenstanders tot een goed einde te brengen”, zegt Eddy Snelders op Sporza. Want de verwachtingen waren heel groot. “Optimisten dachten zelfs dat er meer inzat dan enkel Europees overwinteren. City zette Club al met de voeten op de grond - het verschil was toch nog groot. Maar deze nederlaag brengt alles terug naar een nulpunt.” Nu is het enkel nog hopen om een goed resultaat neer te zetten tegen PSG. “Ook voor het Brugse bestuur zal dit slikken zijn. Zij geloofden vooraf in een goeie afloop. Niemand zal gedacht hebben dat het op deze manier zou mislopen. Dit was minder dan nul. Zelden liet een ploeg zich op zo’n ongeïnteresseerde manier wegzetten - onvoorstelbaar gezien het belang van deze partij.”