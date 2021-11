Hans Vanaken verzekert: "Wisten wel wat we moesten doen maar het kwam er niet uit"

Hans Vanaken vreest dat het vertrouwen wat weggeëbd is bij Club Brugge.

Ook kapitein van dienst Hans Vanaken was niet te verlegen om 'verantwoording' af te leggen na de 0-5 blamage tegen RB Leipzig in de Champions League. "We zijn ook ontgoocheld in onszelf want het was niet goed vandaag", is Vanaken eerlijk voor de camera van VTM2.

"We werden overpowered vanaf het begin en kwamen niet in de wedsrijd. We wisten dat het een belangrijke wedstrijd was en we wisten wat we moesten doen van de coach, maar we hebben zo niet gespeeld."

Volgens Vanaken is het vertrouwen wat minder in deze lastige periode. "We zitten nu eenmaal in die periode waarbij het allemaal wat minder is, niet alleen in de Champions League. De jongens zitten misschien met minder vertrouwen maar dat is niet nodig. We hebben al laten zien in de Champions League dat we het wel kunnen."

"We moeten meer lef tonen aan de bal want we hebben genoeg kwaliteit in de kern. Nu moeten we met meer vertrouwen spelen en er samen uitraken" besluit hij strijdvaardig.