Leipzig was de zwaarste Europese nederlaag ooit voor Club Brugge

Club Brugge ging woensdagavond met 0-5 onderuit tegen RB Leipzig in de Champions League en evenaart daarmee de slechtse Europese uitslag ooit.

In 2019 verloor Club Brugge met dezelfde cijfers van PSG. In augustus van 2015 werd in de voorrondes met 0-4 verloren van Manchester United.

Een andere zware nederlaag was in 1988 in Europa Cup I. Toen was Monaco met 6-1 veel te sterk. In 2015 verloor blauwzwart in de Europa League ook met 5-0 van Napoli.

De Champions League is al voorbij door deze nederlaag, maar ook de derde plek pakken wordt heel erg moeilijk. Club Brugge moet bij PSG beter doen dan Leipzig thuis tegen Man City.