Marc Brys zinspeelt op een keeperswissel bij OH Leuven na de nederlaag tegen Seraing

OH Leuven verloor afgelopen weekend met 1-3 van Seraing. Doelman Rafael Romo ging in de fout en Marc Brys overweegt op van doelman te wisselen.

“Dat erover nagedacht wordt om te wisselen, mag duidelijk zijn”, geeft de OHL-trainer toe bij Het Nieuwsblad. “Topsporters moeten ertegen kunnen om streng geëvalueerd te worden. Rafa moet zichzelf in vraag stellen, en wij doen dat ook. Of een wissel al voor vrijdag is, zullen we nog bekijken, maar het mag duidelijk zijn dat erover nagedacht wordt.”

Reserve doelman Alex Runarsson mocht tot nu toe enkel spelen in de beker. “In het begin was er zelfs de vraag van Arsenal dat hij absoluut moest spelen”, vertelt Brys. “Maar daar konden we niet op ingaan. De beste doelman speelt, en het is logisch dat Romo aan het seizoen begonnen is na zijn fantastische prestaties vorig jaar.”

Romo kwam in de zomer van 2020 aan bij OH Leuven. Hij speelde in het verleden ook al in België voor Beerschot. Hij stond al 46 tussen de palen voor de Leuvenaars.