Mignolet en Clement over Brugs publiek dat om Ruud riep en hen uitfloot: "Daarvoor betalen ze geld"

Er was opnieuw geen plaats voor Ruud Vormer in de basiself van Philippe Clement en dat heeft hij geweten.

Toen de opstelling bekend raakte, riepen de fans op de socials al om hun kapitein Ruud Vormer. Na de 0-2 (in de 17e minuut) rolde het ook nog eens van de tribune: "Ruud! Ruud! Ruud!", Jan Breydel wou dudielijk de kapitein op het veld zien. Clement liet drie spelers opwarmen, maar niet Ruud Vormer.

TIjdens de wedstrijd kwamen de spreekkoren meermaals terug en ook na het laatste fluitsignaal ging het fluitconcert gepaard met tienduizenden fans die om Ruud Vormer riepen.

Vormer inbrengen niet goed voor dynamiek

De relatie tussen Vormer en Clement lijkt alleszins helemaal kapot te zijn. Op de persconferentie kon Clement ook niet om het feit heen dat hij Vormer 90 minuten lang op de bank liet zitten. "Volgens mij had Vormer de wedstrijd niet gekeerd. En volgens mij had dat de dynamiek van de groep niet ten goede gebracht als ik Vormer zou gebracht hebben, zeker niet zo vroeg in de wedstrijd", was het koele antwoord van Clement.

Toch kunnen ook de spreekkoren van de fans niet genegeerd worden. "Uiteindelijk betalen de supporters voor hun ticket om te roepen wat ze willen, maar ik zal het niet persoonlijk pakken", besluit Clement.

Mignolet

Een heel ander verhaal bij Simon Mignolet, die wel dieper in ging op het leed van de supporters. "Geenenkele supporter ziet zijn club graag verliezen. Ze zijn teleurgesteld, net als wij. Iedereen had gehoopt op een mooie avond.

"Dat rondje langs het publiek na de wedstrijd is niet altijd fijn maar dat hoort erbij. We verliezen en winnen samen, hebben hier al mooie momenten meegemaakt. De supporters verdienen nog mooie momenten en wij willen dat ook", was de reactie van de doelman.