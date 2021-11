Overzicht Europa League: Leverkusen, Real Betis, Lazio, Galatasaray en héél wat Belgen zetten stap richting Europese lente

In de Europa League stond op donderdag speeldag 5 op het programma. En daarin gebeurde heel erg veel.

Groep A

Lyon en Rangers deden hun ding en lijken zo klaar voor de volgende ronde in de Europa League. Denayer bleef op de bank bij de Fransen.

Groep B

Bij PSV viel Yorbe Vertessen op het uur in. De Lampenclub haalde het met 2-0 van Sturm Graz en blijft zo meedoen voor de top-2 in de groep.

Monaco van zijn kant is zeker van de volgende ronde. Het haalde het in eigen huis met 2-1 tegen Real Sociedad, waar Januzaj in de basis stond.

Groep C

Het Leicester van Timothy Castagne deed een prima zaak tegen Legia en staat nu op kop in de groep. Napoli speelde woensdag al.

Groep D

Antwerp ligt uit Europa, Olympiakos won van Fenerbahçe en trekt samen met Frankfurt naar de volgende ronde.

Groep E

Lazio en Galatasaray zijn drie punten rijker in hun groep en gaan daarmee ook door naar de volgende ronde.

Voor Marseille is het vermoedelijk naar de Conference League, Lokomotiv Moskou blijft achter met 2 op 15.

Groep F

Midtjylland nam in zijn thuiswedstrijd tegen Braga de match van de laatste kans met graagte aan en zou het gaan halen met 3-2.

Rode Ster Belgrado haalde het van Ludogorets en blijft zo nummer één in de groep, de Bulgaren zijn uitgeschakeld.

Groep G

Leverkusen klopte in eigen huis Celtic met 3-2 na een erg spannende wedstrijd, Real Betis haalde het dan weer van Ferencvaros.

Voor Celtic is het zo einde verhaal in de Europa League, al is er nog het opvangnet van de Conference League.

Groep H

Genk speelde gelijk bij Dinamo Zagreb en blijft zo derde in de groep, want West Ham United ging winnen in Wenen.

Voor de Limburgers is op de slotspeeldag ook nog de tweede plek in de groep een optie. Dat zal ook afhangen van wat West Ham United dan doet.