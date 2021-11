Radja Nainggolan riskeert stevig rijverbod voor overtreding van afgelopen zomer

De zaak van Radja Nainggolan werd vanmorgen voor de politierechtbank behandeld. De voetballer was zelf niet aanwezig.

Nainggolan werd in augustus aan de kant gezet nadat hij met hoge snelheid een ander voertuig had ingehaald aan de Scheldekaaien in Antwerpen. De politie mat een snelheid van 106 km/u, terwijl er maar 50 km/u toegelaten was. Bovendien bleek hij ook onder invloed van alcohol.

Er hangt Nainggolan een rijverbod van een jaar boven het hoofd. Hij riskeert ook alle examens opnieuw te moeten afleggen, net als een boete van 420 euro. Het vonnis volgt op 16 december.

Volgens advocaat Souidi, die de snelheid in twijfel trekt en aandringt op een straf met uitstel, heeft Nainggolan zijn wagen nodig om enerzijds de kinderen naar school te brengen en vervolgens nog op tijd op de training met Antwerp te zijn, en anderzijds om zijn vrouw te bezoeken die in Italië verblijft voor nabehandeling nadat ze kanker had.

Nainggolan reageerde al op het nieuws van de zitting. "Tis nogal iets e zitting deze morgen en opla.. tsta weeral overal op. Nu ben ik is benieuwd als dit gebeurd met een normale mens(zoals ik ook ben) of dat ook overal uitkomt… WAS NIET IEDEREEN GELIJK VOOR DE WET? Wat een notitie man man man…"