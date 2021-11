Speler Seraing ziet eindelijk licht aan einde van de tunnel: "Hij heeft een echte nachtmerrie beleefd"

Zaterdagnamiddag speelt Seraing opnieuw een heel belangrijke wedstrijd tegen STVV met oog op operatie redding. En daar is goed nieuws bij.

Jordi Condom kan namelijk voor het eerst dit seizoen beschikken over een compleet fitte kern. Mansoni komt terug na een besmetting met het coronavirus, ook Cachbach, D'Onofrio en Ali Sanogo zijn fit.

Licht aan einde tunnel

"Dat is goed nieuws voor Sanogo, want hij heeft een echte nachtmerrie beleefd", aldus Condom op zijn persconferentie.

"Hij is klaar om te spelen en meerdere minuten te maken", klinkt het. Sanogo is al out sinds juni 2020 en ziet nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel.