Sven Jaecques over Brian Priske: "Hij heeft het onderschat"

Geen club die hogere ogen wil gooien dit seizoen dan Royal Antwerp FC. De druk op Brian Priske is dan ook gigantisch.

De situatie van Brian Priske bij Royal Antwerp FC is ontzettend moeilijk in te schatten, zo weet ook algemeen manager Sven Jaecques.

“Wat de druk betreft: we hebben hem van in het begin gezegd dat die er zou zijn. We hebben het hem dus niet makkelijk gemaakt, maar het was wel duidelijk. We hebben hem meteen gezegd: dit is Antwerp, hier staan we voor, dit is onze voorzitter en dit hebben we geïnvesteerd. Ik denk dat hij die druk in het begin onderschat heeft, maar dat hij ze intussen wel voelt”, vertelt hij aan GVA.

Priske kan vooral profiteren van het feit dat andere topploegen ook hun steken laten vallen. “Ja, maar sowieso is kijken naar anderen gevaarlijk. Dat doe je alleen als je zelf steken laat vallen. We moeten gewoon onze eigen koers varen. Het belangrijkste is die stabiliteit vinden.”

Er is dan ook nog heel veel werk aan de winkel. “Tegen Anderlecht en Club Brugge deden we het goed, maar als je dan op Zulte Waregem en STVV verliest en merkt dat je geen constante krijgt in het spelniveau, kan je niet echt tevreden zijn. Dus dat zijn we vandaag ook niet.”