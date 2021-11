Vadis Odjidja over zijn tegenvallende cijfers: "Ze schieten ze niet binnen"

Vadis Odjidja heeft er nog geen gemakkelijk seizoen opzitten. Zo was hij lange tijd out met een blessure die te vermijden was geweest.

Odjidja weet dat het blessureleed waarmee hij te kampen heeft eigenlijk zijn eigen schuld is. “Ik ben gewoon onvoorzichtig. En ik kan niet makkelijk neen zeggen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“In de wedstrijd tegen Czestochowa kreeg ik een trap. Drie dagen later was ik nog onvoldoende hersteld en dat zei ik ook na de opwarming tegen de medische staf. Ik kon niet deftig lopen. Maar omdat we tegen Club speelden, wilde ik toch proberen. Gevolg: na vijf minuten in de tweede helft val ik geblesseerd uit met een hamstringblessure, terwijl ik eigenlijk had moeten zeggen dat ik echt niet kon spelen.”

Odjidja speelt geregeld met inspuitingen, maar zijn statistieken zijn niet wat ze zouden moeten zijn met vier goals en twee assists. “Ik heb wel al heel veel goeie ballen gegeven. Maar ze schieten ze niet binnen. Schrijf dat maar op”, vult hij al lachend aan.

Stoppen is dan ook nog niet aan de orde, al loopt zijn contract eind volgend seizoen wel af. “Helemaal niet. Dan ben ik pas 34 jaar. Ik voel me nog goed en ik ben zeker niet bij de slechtsten op training. Maar de dag dat ik niet meer in 1A kan spelen, ga ik niet afzakken naar lagere divisies. Met vrienden cafévoetbal spelen, zie ik wel zitten.”