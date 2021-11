Loting play-offs WK 2022: Portugal of Italië zal sowieso ontbreken in Qatar

Opvallend: Italië en Portugal kunnen elkaar in een mogelijke finale treffen. Dit betekent dat minstens een van de twee laatste Europese kampioenen niet van de partij zal zijn in Qatar.

De halve finales worden gespeeld op 24 en 25 maart. Op 28 en 29 maart worden de drie finales afgewerkt. Dan kennen we de drie laatste Europese deelnemers aan het WK.

Bekijk hier de volledige loting.

🥁 The semi-finals are set for the European play-offs!



🎫 One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/cvkFwdzQoX