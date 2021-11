Standard moet verplicht deel van de tribunes sluiten

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verplicht Standard om tijdens de volgende thuiswedstrijd een deel van de tribunes te sluiten.

Het Disciplinair Comité van de KBVB legde Standard die straf op nadat een voetzoeker ontplofte tijdens het duel tegen OHL.

Dat gebeurde bij doelman Rafael Romo van OH Leuven. De Leuvense keeper hield daar ook zelfs wat aan over.

Standard kan nog in beroep gaan tegen de beslissing. Daardoor is het nog niet duidelijk in welke wedstrijd het gestraft wordt.