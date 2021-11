Alsof corona nog niet erg genoeg is ... Speler Jupiler Pro League getroffen door malaria

Het coronavirus blijft maar rondwaren in België, maar er zijn natuurlijk ook nog andere zaken die spelen.

Bij Cercle Brugge is het ook alle hens aan dek dezer tijden. In de stand is Beerschot tot op een punt genaderd.

Kevin Denkey werd vrijdagavond gediagnosticeerd met malaria en verblijft op dit moment in het ziekenhuis. Hij ontbreekt logischerwijs in de selectie voor #CerKVM.



Veel beterschap, Kevin! 🙏 pic.twitter.com/ZMuviJdG3P — Cercle Brugge (@cercleofficial) November 27, 2021

En ook extrasportief zijn er nu zorgen, want aanvaller Kevin Denkey zal er dit weekend niet bij zijn voor De Vereniging.

Bij hem werd malaria vastgesteld. Groen-zwart wenst hem veel beterschap en ook wij van Voetbalkrant hopen op een spoedig herstel.