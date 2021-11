Liverpool kent geen problemen met Southampton en Gerrard pakt 6 op 6 met Aston Villa

In de Engelse Premier League vonden zaterdagnamiddag drie wedstrijden plaats.

De eerste wedstrijd van de dag won Arsenal van Newcastle. Een ruimer verslag en de beelden van een ongelooflijke misser van Aubameyang vindt u hier.

Liverpool

Liverpool moest winnen van Southampton om in het spoor van leider Chelsea te blijven. De troepen van Jurgen Klopp hadden echter geen problemen met The Saints en wonnen eenvoudig met 4-0. Geen doelpunen voor Mo Salah, wel voor Jota (x2), Thiago en Van Dijk.

Aan de goal van Jota hangt nog een leuk verhaaltje. De Portugees moest normaal gezien de vierde ronde van een FIFA-toernooi spelen maar gaf forfait omdat hij op het veld moest staan. Bij de viering liet hij dat ook even weten.

Gerrard

Liverpoollegende Steven Gerrard moest zijn tweede wedstrijd in de Premier League leiden als coach van Aston Villa. Ze namen het in Crystal Palace op tegen de troepen van een andere legende, Patrick Vieira.

Palace was nog ongeslagen in het eigen Selhurt Park dus Gerrard was gewaarschuwd dat een 6 op 6 pakken na de winst tegen Brighton vorige week geen sinecure zou zijn. Linksachter Matt Targett zette de bezoekers op voorsprong en in de 86e minuut zette McGinn de schaapjes helemaal op het droge door de 0-2 te maken. De aansluitingstreffer van Guéhi kwam te laat, Benteke speelde een volledige wedstrijd voor Palace.

Wolverhampton

De Wolves waren aan een stille maar tegelijkertijd ook steile opmars bezig in het klassement met maar 1 nederlaag in de voorbije 7 wedstijden. Op het veld van Norwich kon Wolverhampton niet winnen. Norwich was de betere ploeg maar vergat ook te scoren waardoor de wedstrijd op 0-0 eindigde.