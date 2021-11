RWDM geeft voorsprong in slotfase nog uit handen

Op de dertiende speeldag in 1B heeft RWD Molenbeek 2-2 gelijk gespeeld tegen Deinze.

RWDM was in de eerste helft 2-0 voor gekomen. Gilles Ruyssen en Florian Le Joncour hadden iets voor en iets na het halfuur voor de goals gezorgd.

RWDM leek op weg naar een gemakkelijke zege, tot dat Ruyssen in de 65ste minuut een tweede gele kaart pakte.

Deinze rook zijn kans en scoorde in de laatste twee minuten nog twee goals via Lennart Mertens. Beide ploegen hebben 17 punten in de stand, 13 minder dan Westerlo en drie minder dan Waasland-Beveren.