Show must go on: ploeg begint door corona-uitbraak met 9 tegen Benfica, match na 47 minuten stopgezet wegens ... te weinig spelers



Zeer vreemde situatie in de Portugese Primeira Liga, waar een wedstrijd uiteindelijk na 47 minuten werd stopgezet. Belenenses 0-7 SL Benfica Herbeleef Een ferme corona-uitbraak bij Belenenses lag aan de basis van de meest vreemde wedstrijd op zaterdagavond. De thuisploeg kon door heel wat besmettingen en quarantaines maar met negen man aantreden tegen topclub Benfica. 47 minuten Tot overmaat van ramp was de thuisploeg bij de rust al tot zeven man herleid. En net na rust viel er nog een speler geblesseerd uit. Op dat moment stond het al 0-7 voor Benfica, maar de wedstrijd zal worden omgezet in een een forfaitnederlaag. Stopgezet na 47 minuten.



