Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 16!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Sammy Bossut. Hij wist met een paar knappe reddingen voor een clean sheet te zorgen en hielp Zulte Waregem zo aan een erg belangrijke zege tegen Beerschot. Verdediging Achterin kiezen we voor Dewaest, die heel erg sterk was en Undav en Vanzeir in de achterzak stak. Ook de scorende Utkus was heel goed bij Cercle, terwijl Gomez alweer zowel verdedigend als aanvallend van waarde was voor Anderlecht. Middenveld Op het middenveld kiezen we voor Hotic (1 goal, 2 assists), Fischer (1 goal, 1 assist), Hrosovsky (2 goals) en de heel sterk spelende Balanta bij Club Brugge. Al hadden ook De Norre, Vadis Odjidja, Owusu en anderen zeker gekund. Aanval Voorin kunnen we niet naast Tissoudali (2 goals), Maziz (2 assists) en Dompé (1 doelpunt) die allen een wervelwind waren bij hun team. Dat levert dan onderstaand elftal op: