Eerste Nationale: ex-speler Anderlecht bezorgt felgeplaagd Rupel Boom belangrijke driepunter

Rupel Boom, dat afgelopen zomer werd overgenomen door Spaanse investeerders, beleeft tot dusver een moeilijk seizoen. Vorige week werd de Spaanse coach en zijn assistent aan de kant geschoven. Zondag stond de degradatietopper tegen La Louvière op het programma.

Kanu was de topaanwinst van Rising Phoenix, de Spaanse holding die investeert in Rupel Boom. De ex-speler van onder meer KV Kortrijk, Cercle Brugge en Anderlecht belandde op zijn 34ste in Eerste Nationale.

Zondag was Kanu voor het eerst bepalend voor de Steenbakkers. Kanu zorgde met een harde schuiver voor het enige doelpunt in de zespuntenwedstrijd tegen La Louvière. Dankzij de felbevochten zege wipt Rupel Boom in de stand over La Louvière naar de op twee na laatste plaats.