Thorstvedt woedend na "onnodig verlies": "Als we nu niet kwaad op elkaar zijn, weet ik het ook niet meer"

Minutenlang stond Kristian Thorstvedt wezenloos voor zich uit te staren na het laatste fluitsignaal, intussen onbegrijpend het hoofd schuddend. De Noor begreep niet wat zijn ploeg net overkwamen was. Tegen tien man een voorsprong uit handen geven en zelfs nog verliezen...

Genk is telkens in hetzelfde bedje ziek. De spelers vergeten hun taken op een bepaald moment en daar profiteert de tegenstander optimaal van. Zoals Ricca ongehinderd de winnende goal mocht binnenkoppen...

"Dit overkwam ons al veel te veel dit seizoen", zei Thorstvedt voor de camera van Eleven. "Bij 2-1 tegen tien man moest het game over zijn. Club was uitgeteld en toch geven we het nog weg. Dit is onvolwassen, vernederend zelfs", schuwde de middenvelder de zware uitspraken niet. "We hadden de match in handen. We konden een sprong maken in het klassement. Maar toen Club er nog in slaagde om onder de druk uit te komen, zag je bij ons de stress toeslaan, terwijl dat compleet onnodig was."

Thorstvedt was kwaad en hoopte dat zijn ploegmaats dat ook waren. "Als we nu niet kwaad op elkaar zijn in de kleedkamer weet ik het ook niet meer. Dit is onaanvaardbaar. We hebben dit al te vaak meegemaakt, maar blijkbaar leren we niet uit onze fouten.”