Tottenham-fans reizen 31 uur voor afgelaste wedstrijd, Harry Kane toont zich van beste kant

Op Twitter liet het Amerikaanse koppel weten dat ze liefst 31 uur onderweg waren geweest om hun helden aan het werk te zien. Van winterse neerslag ging het plots over in dikke sneeuwvlokken. Gevolg: Burnley-Tottenham ging niet door, de twee Amerikaanse Spurs-fans keerden een illusie rijker huiswaarts.

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London 👍 https://t.co/wB3c8c40HN