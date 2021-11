Van Holsbeeck, Leekens, Leko... De namen die Veljkovic noemde en 'beloonde' zijn bekend

Er zijn meer details uitgekomen over wat spijtoptant Dejan Veljkovic allemaal aan het parket verteld heeft. In totaal noemde hij vijftien trainers en bestuurders die geld of horloges kregen, waaronder ook Herman Van Holsbeeck, Georges Leekens en Ivan Leko.

Een ex-manager van Anderlecht, twee ex-trainers van Club Brugge en twaalf andere ex-bestuurders of trainers bij zes andere eersteklassers... Er gaat stof opwaaien als het gerecht eraan begint. Veljkovic deelde zwarte commissies uit bij transfers en bestuurders, trainers, managers en technisch directeurs. Het Nieuwsblad weet dat het in totaal om 853.687 euro aan geheime betalingen gaat. Nog eens 757.289 euro werd in het vooruitzicht gesteld, maar nooit betaald. Alle 15 genoemde personen zijn nu niet meer bij hun club aan de slag. Thierry Steemans van KV Mechelen zou daarbij het grootste stuk gekregen hebben. Leekens en Leko ontkennen alle beschuldigingen en Herman Van Holsbeeck liet weten dat hij zich gaat verdedigen in de rechtbank.