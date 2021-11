Gratis laten gaan, maar nu te duur: 'Barça wil jeugdproduct terug naar Camp Nou halen, maar botst op financiële realiteit'

FC Barcelona wil onder het bewind van Xavi Hernandez herleven. De nieuwe coach heeft enkele potentiële versterkingen naar voren geschoven. Al blijken die namen stuk voor stuk te duur.

De laatste in het rijtje is Dani Olmo. De 23-jarige aanvallende middenvelder genoot zijn jeugdopleiding in La Masia, maar vertrok er op achttienjarige leeftijd door het gebrek aan perspectief naar Dinamo Zagreb.

Inmiddels draagt Olmo het shirt van RB Leipzig. Volgens de Spaanse media wil Xavi de achttienvoudig Spaans international terug naar FC Barcelona halen. Hét probleem is en blijft echter de financiële situatie van Barça.

Te duur?

Leipzig wil minstens 75 miljoen euro op de bankrekening zien verschijnen voor Olmo. Voor de volledigheid: de Spanjaard heeft nog een contract tot medio 2024 bij de Duitse topclub. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo’n vijftig miljoen euro.