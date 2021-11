Anderlecht-voorzitter trekt van leer tegen fiscale regelgeving: "Mignolet en de poetsvrouw? Simon heeft er ook voor gekozen om in België minder te verdienen, hé"

De fiscale hervorming van het voetbal is én zal de komende weken en maanden hét nieuws blijven. Wouter Vandenhaute is één van de voortrekkers die het Belgische profvoetbal wil redden. De voorzitter van RSC Anderlecht wil één en ander in perspectief plaatsen.

Zo is Simon Mignolet dé persoon geworden die de hebberige voetbalwereld moet afschilderen. “Natuurlijk is het maatschappelijk terecht aan te vallen dat Mignolet minder RSZ zou moeten betalen dan een poetsvrouw”, reageert Wouter Vandenhaute in Het Laatste Nieuws. “Daar is geen discussie over. Maar ik ben wel blij voor het Belgisch voetbal dat Simon bij Club Brugge speelt.”

“Natuurlijk kan je hem vergelijken met een poetsvrouw”, is de voorzitter van RSC Anderlecht op dreef. “Maar een andere vergelijking gaat ook op. Hij heeft de keuze gemaakt om in België te komen voetballen en veel minder te verdienen dan elders. Het punt dat ik wil maken is dat we moeten zorgen dat we concurrentieel blijven met de rest van de wereld. Dat geldt niet alleen voor het voetbal, maar ook voor tennis en wielrennen.”

Ik ben blij voor het Belgische voetbal dat Simon Mignolet bij Club Brugge speelt

“Het altijd om geld en nog veel meer geld”, besluit Vandenhaute. “Maar wat brengt het teweeg? Vreugde en verbinding. Kijk naar de Rode Duivels en naar het mooie parcours van Club Brugge de voorbije jaren in Europa en in de Champions League. Ook als ik morgen niets meer te maken heb met Anderlecht zal ik als burger nog steeds vinden dat de overheid er mee voor moet zorgen dat ons voetbal op internationaal niveau zo goed mogelijk kan meedraaien.”